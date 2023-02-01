Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılını tamamlamak üzere.

Savaşta yıkımın en çok yaşandığı yerlerden biri Kiev'e 30 kilometre uzaklıktaki Hostomel köyü.

Rus füzelerinin ardında enkaz bıraktığı bölgeyi TRT Haber görüntüledi.

"Tüm sevdiklerim mezarlıkta"

Su ve elektrik sıkıntısının yaşandığı köyde, geride kalan Ukraynalılardan bazıları yaşamını konteynerlerde sürdürüyor.

"Eskiden burada çok arkadaşım vardı...Yakınlarım.. Şimdi onlar burada yok..hep çok uzakta.neredeler mi? Tüm sevdiklerim mezarlıkta…"

Savaştan etkilenen ailelerden biri de Andrey ailesi…

Aile, savaşın başladığı günlerde, yaşadıkları evin bodrum katını sığınağa çevirdi.

Andrey ailesinden bir kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

"24 Şubat savaş başladığında biz evdeydik. Etrafta helikopterleri gördük. Baktık ki bizi bombalıyorlar. Çok korktuk. Çünkü iki küçük çocuğumuz var, onları alıp bodrum katına indik ve ilk günlerimizi orada saklanıp geçirdik. Sonrasında buradan uzaklaştık."

Kamera: Mert Karacan