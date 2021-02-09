Nihai Temyiz Mahkemesi, "ulusal güvenlik kanununu ihlal ve yolsuzlukla" suçlanan Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılması yönündeki talebini reddetti.

Temyiz mahkemesi kararı bozmuştu

Mahkeme, 12 Aralık 2020’de Jimmy Lai’nin kefaletle serbest bırakılması yönündeki talebini yine kabul etmemişti.

Daha sonra mahkeme tarafından, Lai’nin kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edilmiş ancak Nihai Temyiz Mahkemesi 31 Aralık 2020’de, alt mahkemenin bu kararını hatalı olduğu gerekçesiyle bozarak Lai’nin tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Yasa, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklıyor. Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.