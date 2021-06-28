South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong'un bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı.

Yetkililer, sağanak nedeniyle Lantau Adası'nda meydana gelen toprak kaymasının iki şeritlik bir yolu trafiğe kapattığını ve Cheung Chau Adası'nda da toprak kayması ve sel meydana geldiğini kaydetti.

Hong Kong genelinde şiddetli yağışlar sebebiyle okullarda eğitime, COVID-19'a karşı aşı uygulamalarına ve diğer kamu hizmetlerine ara verilirken, Hong Kong borsası öğle saatlerine doğru işlem görmeye başladı.

Yağışın etkisinin azalmasıyla önce "kırmızı" kategoriye düşürülen hava durumu uyarısı, 40 dakika sonra da "sarı" kategoriye düşürüldü.

Sağlık yetkilileri, aşı hizmetlerine devam edilmeye başlandığı bilgisini paylaşırken, Hong Kong borsası saat 13.30’da işlem görmeye başladı.