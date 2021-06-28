İtalya’nın ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 80'i aşkın ülke ile uluslararası organizasyondan temsilcilerin hazır bulunduğu DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı, Roma Fuar Merkezi’nde aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı.

Toplantıya, Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra ev sahibi İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer ilgililer katıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "DEAŞ, topraklarını kaybetmesi bakımından yenilgiye uğratıldı ancak kökü kurutulamadı. Halen yapacak çok şey var. Bu nedenle İtalya, Irak’ta NATO misyonlarına katılımını arttırmayı düşünüyor." dedi.

"Halen yapılacak pek çok şey var"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de bugün önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade ederek, "DEAŞ’a karşı önemli başarılar elde edildi. Birlikte çalıştığımız için DEAŞ'a karşı ilerleme kaydettik ama halen yapılacak pek çok şey var." diye konuştu.

COVID-19 salgını sonrasında ilk kez yüz yüze olma özelliği taşıyan Roma'daki toplantının, DEAŞ'ın mutlak yenilgiye uğratılmasında koalisyonun uyumunu, Suriye ve Irak'taki kurtarılmış bölgeleri istikrara kavuşturma taahhüdünü teyit etmeyi ve çalışma gruplarında iş birliğini pekiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Toplantıda ayrıca ev sahibi İtalya'nın talebi doğrultusunda Sahel ve Afrika kıtasının farklı bölgelerinde DEAŞ ile bağlantılı terör örgütlerinin tehdidinin de ele alınacağı kaydedildi.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'nın ardından İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ve ABD’li mevkidaşı Blinken, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Diğer yandan, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'ndan sonra Suriye konulu kısıtlı katılımla bakanlar toplantısı da yapılması bekleniyor.