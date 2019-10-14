Hong Kong Emniyetinin bomba imha biriminden Chin-chiu Suryanto, düzenlediği basın toplantısında, pazar günü yapılan protestolarda, ev yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı kullanıldığını belirtti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden Suryanto, işlek bir caddede gece infilak eden patlayıcının oldukça güçlü olduğunu ifade etti.

Protestocuların patlayıcı kullanmasını "terörist eylemlere" benzeten Suryanto, patlayıcının, yönetime karşı protestolarda son zamanlarda şiddetin iyice arttığını gösterdiğini söyledi.

Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

Açıklamaya rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA