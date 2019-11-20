Kentin güney yakasında lüks mağazaların ve plazaların bulunduğu Central bölgesinde öğle yemeği vaktinde iş yerlerinden çıkan yüzlerce protestocu kaldırımları doldurarak gösteri yaptı.

Çin ve Hong Kong yönetimini aleyhine slogan atan, çoğunluğu beyaz yakalı çalışanlardan oluşan göstericiler polis şiddetini protesto etti.

Göstericilere dağılma çağrısı yapan polisler ile protestocular arasında yer yer tartışmalar yaşandı.

Pedder Caddesi ve Des Voeux Bulvarı'nı trafiğe kapamak isteyen siyah maskeli gösterici grubu polis engeliyle karşılaştı.

Cadde girişinde mevzilenen polis ekipleri birkaç kez mavi bayrak sallayarak gruba eylemlerinin yasa dışı olduğunu bildirdi. Gösteri barışçıl şekilde son buldu.

"5 talep, daha azı değil"

Hong Kong merkezli "South China Morning Post" (SCMP) gazetesinde yer alan habere göre, kuzey yakasının doğusundaki Kwun Tong bölgesi de protestolara sahne oldu.

Bölgedeki Tsun Yip, Wai Yip, Kwun Tong caddelerini trafiğe kapatan siyah maskeli protestocular slogan atarak yürüdü.

Göstericiler, "Hong Kong'a özgürlük, zamanımızın devrimi", "Beş talep, daha azı değil", "Özgürlük için mücadele, Hong Kong için omuz omuza" sloganları attı.

Göstericiler, polis araçlarının bölgeye ulaşmasının ardından dağıldı.

Protestoların gelişimi

Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarının 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Kaynak: AA