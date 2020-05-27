Suçluların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran iade yasasının ardından haftalar süren sert protesto gösterilerine ev sahipliği yapan Hong Kong'da sokaklar yeniden hareketlendi.

Bu kez gösterilerin nedeni Çin milli marşının kötüye kullanılmasını cezalandıracak tasarı oldu.

Tasarının görüşüleceği Hong Kong Meclisi önünde eylem yapan protestoculara polis müdahale etti.

Eleştirmenler, ulusal marş tasarısının şehirde ifade özgürlüğüne bir darbe olduğunu düşünüyor.

Pekin yönetimi ise kararın vatansever ruhu ve ülkenin sosyalist temel değerlerini geliştireceği görüşünde.

Tasarıya göre "Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı milli marşa hakaret edenlere 6 bin 450 dolara kadar para cezası verilmesi ön görülüyor

Çin Milli Marşı

Çin hükümeti, Kasım 2017’de ülkenin Milli Marş'ına hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanların 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebilmesini öngören bir yasa kabul etmişti.

Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde uygulanması kararlaştırılan yasa, Hong Kong’da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında taraftarların Çin ulusal marşını yuhalaması sonrası çıkarılmıştı.

"Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti.