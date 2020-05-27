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Meksika'da son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 501 kişi yaşamını yitirdi.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 501 artarak 8 bin 134'e yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 455 artışla 74 bin 560'a ulaştı.
Ülkede bir günde görülen en yüksek vaka ve ölüm artışları gerçekleşirken, 24 saatte COVID-19 dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aştı.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı meksika koronavirüsSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:28
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