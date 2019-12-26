Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler 6 aydır devam ediyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Toplumun her kesiminden yüzlerce kişinin katıldığı protestolar yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen sürüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Başlangıçta son derece barışçıl olarak başlayan gösteriler devamında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedelerle çatışmaya dönüştü.

[Fotoğraf: Reuters]

Dün yapılan protestolarda yüzlerce kişi alışveriş merkezlerine akın ederken “Hong Kong’a özgürlük, zamanımızın devrimi!” sloganları atıldı. Polis göstericilere yine biber gazı ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Gösterilere ilişkin açıklama yapan Hong Kong lideri Carrie Lam sosyal medya hesabında, “Bir grup pervasız yüzünden vatandaşlar ve turistler harap oldu” ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Protestolar yüzünden işletmelerin de etkilendiğini belirten Lam, "Bu tür yasa dışı eylemler sadece bayram havasını değil, aynı zamanda yerel işletmeleri de olumsuz etkiledi” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA