Etiyopya Ulusal Seçim Kurulu, yaptığı açıklamada, eski dörtlü koalisyondan 3, toplamda 8 partinin birleşmesiyle kurulan Refah Partisinin (PP) resmi olarak tanındığını duyurdu.

Başbakan Abiy Ahmed önderliğinde kurulan yeni partinin 2020’de yapılması planlanan genel seçimlerde ulusal çapta yarışması bekleniyor.

Komünist Derg rejiminin yıkılmasının ardından ülkeyi tek başına yöneten EPRDF, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF), Oromo Demokratik Partisi (ODP), Amhara Demokratik Partisi (ADP) ve Güney Etiyopya Halkları Demokratik Hareketinin (SEPDM) birleşimiydi.

2012 yılında hayatını kaybeden Meles Zenawi’nin başbakanlığı döneminde koalisyonda lider konumunda olan Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi ise birleşmeyi yasa dışı olarak niteleyerek yeni ittifakta yer almadı.

Yeni kurulan Refah Partisi altında birleşen partiler şöyle: ODP, ADP, SEPDM, Harar Ulusal Birliği (HNL), Etiyopya Somali Halklarının Demokratik Partisi (ESPDP), Afar Ulusal Demokratik Partisi, Gambella Halklarının Birliği Partisi (GPUP) ve Benishangul Gumuz Halklarının Demokratik Partisi (BGPDP).

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını Tigraylar oluşturuyor.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin idari yapısı etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 10 eyaletten, ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Kaynak: AA