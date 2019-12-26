Libya'da ulusal mutabakat hükümetinin başlattığı Öfke Volkanı Harekatı tüm kararlılığı ile sürüyor.

Libya’da isyancı Hafter güçlerinin saldırıları devam ederken Ulusal Mutabakat Hükümeti de Trablus’un güneyinde ilerliyor. Gelişmeleri @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı. pic.twitter.com/5rXjOAQSdw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2019

Trablus'ta sıcak noktada bulunan TRT Haber ekibi yaşanan gelişmeleri yerinde takip etti. TRT Haber muhabiri Elif Akkuş, bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili şunları aktardı;

"Darbeci general Hafter'in saldırıları sürüyor. Bu saldırılar özellikle bölgede yaşayan halk için sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına neden oluyor. Yerlerinden edilen çok sayıda insan mağdur edildi.

Hafter belirli noktaları ele geçirdikçe askeri anlamda gücünü kaybediyor. Ancak dışarıdan gelen paralı asker ve milisler Hafter'e destek veriyor. Saldırıların başladığı andan itibaren bazı ülkeler silah ve mühimmat desteği vermişlerdi.

Zaman zaman farklı noktalarda saldırılar düzenleniyor. Hafter'e bağlı bazı noktalarda uyuyan hücrelerin de harekete geçtiği bilgileri geliyor.

Diğer taraftan Misrata-Trablus arasındaki yolu kesme çabası var darbeci general Hafter'in. Bu yol Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklere lojistik desteğin sağlandığı bir yol. Meşru hükümet bu yol üzerinde birçok kontrol noktaları kurarak güvenliği sağlıyor."

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin, Trablus'un güneyindeki ilerleyişi sürüyor.

İsyancı Hafter güçleri, Ulusal Mutabakat Hükümetinin başlattığı kapsamlı operasyon nedeniyle kan kaybediyor.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Kaynak: TRT Haber