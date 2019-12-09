Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan ve yönetimin yasa tasarısını geri çekmesine rağmen son bulmayan eylemlerde tansiyon yükselmeye devam ediyor.

En az 6 ay önce sokaklara inen göstericiler, dün bir kez daha hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Barışçıl başlayan gösteri bir süre sonra yerini artan tansiyona bıraktı. Bazı göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Protestocular Yüksek Mahkeme binasına Molotof kokteyli fırlattı. Bazı eylemciler barikat kurarken bazı eylemciler de duvarları boyadı.

Polis hafta sonu boyunca süren gösterilerde silah bulundurma ve diğer suçlardan 42 kişinin gözaltına alındığını ve Haziran ayından beri devam eden olaylarda toplamda 6 bin 22 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Gösterilere 800 bin kişi katılırken gösteriye müdahale etmek için 183 bin polis hazırda bekledi.

Hong Kong polisi bugün yaptığı açıklamada, “Bu eylemler barış amaçlı olsa bile, sonrasında toplumda çok büyük zararlara neden olacaktır” ifadelerini kullandı. Polis, aynı zamanda birçok mağazanın ve bankanın da zarar gördüğünü dile getirerek bazı eylemcilerin molotof kokteylinin, spreyler fırlatarak ve Yüksek Mahkeme ve Temyiz Mahkemesi binalarını ateşe vererek suç işlediklerini söyledi.

Protestocular pazartesi günü şehir genelinde protesto yapma çağrısında bulunmuşlardı. Protestolar sonucunda birçok ulaşım aracında aksamalar yaşandı.

Halk gösterilerden bıktı

Çin medyası, "Bölge sakinleri aylardır süren şiddet ve zararlardan bıkmış durumda” ifadesini kullanarak Hong Kong hükümetine yasal hükümleri savunması için çağrıda bulundu. Hong Kong’un yeni polis delegesi, eylemcilere karşı "katı ama yumuşak başlı" yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

Öte yandan Amerikan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Robert Grieves, Hong Kong’da hiçbir açıklama olmadan Macau’nun Çin bölgesine girişinin yasaklandığını ifade etti. Macau Güvenlik Şefi Wong Sio Chak ise şehre girişin engellenmesinin tek nedeninin güvenlik endişesi olduğunu belirtti.

Amerikan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Robert Grieves ve Başkanı Tara Joseph yıllık toplantı için Marcau’ya seyahat etti. Wong, spekülasyonlara yol açacağından dolayı açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaynak: İHA