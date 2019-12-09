Belçika'da bir kişinin terör örgütü DEAŞ'ın simgesi önünde çekilmiş fotoğrafı polisi harekete geçirdi.

Belçika polisi Osman C.'nin peşine düştü.

Polis, Osman C'nin Liége kentinde açtığı seyahat acentesi aracılığıyla, 3 kişiyi Suriye'ye gönderdiğini ve örgüte katılmalarını sağladığını tespit etti.

Çok sayıda gençle de iletişim kurduğu belirlendi.

Osman C'nin cep telefonunundan da, 2015'deki Charlie Hebdo saldırısının görüntüleri çıktı.

Ayrıca, Belçika hükümetinden evsiz ve işsizlere verilen yardım parasından da faydalandığı anlaşıldı.

Belçika yargısı önüne çıkan Osman C. terör örgütünün eylemlerine katılmak ve örgüte destek sağlamaktan, 3 yıl hapis cezası ve 8 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Suriye'deki bir terör örgütüne üye olduğu da belirlenen Osman C, 2017'de, dört yıl boyunca örgütün eylemlerine destek vermekten yargılanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

