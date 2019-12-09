Dünya
Rus kargo mekiği uzay istasyonuna ulaştı09 Aralık 2019 Pazartesi 16:22 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 16:25
Rusya Roskosmos Devlet Uzay Etkinlikleri Kuruluşu tarafından verilen bilgiye göre Progress MS-13 kargo mekiği 3 günlük yolculuğunu tamamlayarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
ISS’e yaklaşarak kilitlenme sürecini otomatik olarak gerçekleştiren kargo mekiği MS-13, 2.5 ton kargoyu ISS’e ulaştırdı.
6 Aralık günü Kazakistan’ın Baykonur’daki Uzay Üssü’nden kalkan MS-13 kargo mekiğinin 3 günlük yolculuğu merkezden kontrol edilerek içinde kozmonot olmadan otonom olarak gerçekleşti.
ISS’e getirdiği 2.5 tonluk kargı yükünün içinde yakıt, oksijen, besin ve ISS’in ihtiyaçları yer alıyor.
Kaynak: İHA