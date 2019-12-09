Dünya
ABD'den Irak'a zırhlı araç sevkiyatı09 Aralık 2019 Pazartesi 16:48 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 16:51
ABD'nin Irak'a, Ürdün üzerinden zırhlı araç sevk ettiği belirtildi. Sevkiyatın, Irak'taki mevcut duruma müdahaleye hazırlık için yapıldığı düşünülüyor.
Bazı basın yayın organları, Ayn El-Esad Amerikan üssüne 500 askeri aracın geldiğini duyurdu.
Karargaha yerleştirilen zırhlı araçların, Ürdün üzerinden getirildiği ifade edildi.
Üste 5-6 bin civarında Amerikan askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Yapılan bu sevkiyatın, ABD'nin Irak'taki mevcut duruma müdahale için hazırlık mahiyetinde olduğu düşünülüyor.
Kaynak: TRT Haber
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