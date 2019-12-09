Bazı basın yayın organları, Ayn El-Esad Amerikan üssüne 500 askeri aracın geldiğini duyurdu.

Karargaha yerleştirilen zırhlı araçların, Ürdün üzerinden getirildiği ifade edildi.

Üste 5-6 bin civarında Amerikan askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Yapılan bu sevkiyatın, ABD'nin Irak'taki mevcut duruma müdahale için hazırlık mahiyetinde olduğu düşünülüyor.

Kaynak: TRT Haber