Yerel basındaki haberlere göre, 2019'da suçluların iadesi yasa tasarısına karşı yürütülen hükümet karşıtı gösterilerde yer alanlara yardım amacıyla kurulan 612 İnsani Yardım Fonu'nun mütevelli heyetindeki 4 kişi "dış güçlerle iş birliği" suçlamasıyla soruşturuluyor.

Katolik Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, eski muhalefet milletvekili Margaret Ng Ngoi-yee, şarkıcı Denise Ho Wan-sze ve eski öğretim üyesi Hui Po Keung, polis tarafından alıkonulurken henüz mahkemeye sevk edilmedi.

Hui, Almanya'ya gitmek üzere uçağa binecekken havalimanında gözaltına alındı.

Fonun, 5 kişilik mütevelli heyetindeki diğer ismi Cyd Ho Sau-lan, daha önce "yasa dışı toplantı düzenlemek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Heyet, Ekim 2021'de "mevcut siyasi iklimi" gerekçe göstererek kuruluşun faaliyetlerine son vereceğini duyurmuştu. Polisin Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında başlattığı soruşturma nedeniyle fon bağış toplamayı durdurmuştu.

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki soruşturmalar

Çin'de Haziran 2020'de çıkarılan Ulusal Güvenlik Yasası ile "devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri" suç haline getirmişti.

Hong Kong Meclisinin onaylayarak yürürlüğe koyduğu yasa, içeriği itibarıyla aslen bir yıl önce suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlatılan demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alıyordu.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle Çin medyası tarafından, "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak nitelenen muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmıştı.

Yasa kapsamında bugüne dek 175 kişi gözaltına alınırken 110 kişi yargılandı.

Çok sayıda muhalif sivil toplum örgütü ve medya kuruluşu baskılar nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı.