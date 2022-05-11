Perakende analisti Datasembly'nin raporlarına göre, ABD'de 11 binden fazla mağazada bebek maması stokta yok ve bu da ürüne olan talebin artmasına neden oldu.

Kıtlıktan nasibini alan Kanada da bebek maması bulmakta zorluk çekiyor.

Büyük Kanadalı perakendeciler henüz yaygın bir kıtlık yaşamadıklarını söylerken, daha küçük mağaza zincirleri stoklarla ilgili sorunlar bildirdi.

Bazı Kanadalı aileler Abbott'un hipoalerjenik formülüne alternatifler bulmak için ABD-Kanada sınırını geçmek zorunda kalıyor.

Bu arada uzmanlar, ABD'de olduğu gibi Kanadalıların kıtlık konusunda paniğe kapılmaması uyarısında bulundu.

Safely Fed Canada'nın kurucu ortağı Michelle Pensa Branco, ebeveynleri sakin kalmaya, belirli bir bebek maması markasına bağlı hissetmemeye ve alternatif markalar bulmak için çocuk doktorlarına danışmaya çağırdı.

Ebeveynlere ayrıca bebeklerinin diyetini daha fazla anne sütü ile tamamlamaları ve mümkün olan en kısa sürede katı gıdalara geçmeleri tavsiye edildi.