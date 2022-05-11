İsrailli hak örgütü B'Tselem, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinli silahlı kişilerin ateş açtığı noktayı görüntüledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve ordusu, Filistinli silahlı bir kişinin ara sokağa doğru ateş açtığı görüntüyü kullanarak Ebu Akile'nin "Filistinli silahlı kişilerin ateşinde öldüğü yönünde işaretler bulunduğunu" savunmuştu.

B'Tselem, İsrail'in yayınladığı bu videoda görülen silahlı kişinin ateş açtığı noktayı görüntüledi.

Görüntüde, bu noktanın Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin öldürüldüğü yere hem uzak bir mesafede olduğu hem de Ebu Akile'nin söz konusu silahın ateşlendiği yönde bulunmadığı görülüyor.

"Ebu Akile'yi öldüren kurşun olamaz"

B'Tselem'in paylaştığı bilgilere göre, silahlı kişinin ateş açtığı yer, Ebu Akile'nin öldürüldüğü noktaya yaklaşık 400 metre mesafede bulunuyor.

B'Tselem'den yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun paylaştığı videodaki ateş açan Filistinlinin kurşunu, Ebu Akile'yi öldüren kurşun olamaz." ifadesi kullanıldı.

B'Tselem Sözcüsü Kerim Cubran, İsrail hükümeti ve ordusunun Filistinli silahlı bir kişinin ateş açtığı görüntüyü kullanarak bunun Ebu Akile'nin öldürüldüğü an olduğu imasında bulunduğunu söyledi.

Yaptıkları saha incelemesinin ardından "söz konusu silahlı kişinin ateş açtığı açının Ebu Akile'nin öldürüldüğü nokta yönünde olmadığını" anladıklarını aktaran Cubran, görüntülerde ateş açan silahlı kişinin gazetecinin vurulduğu yerden uzak bir mesafede olduğunu tespit ettiklerini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden B'Tselem'in paylaşımına verdiği yanıtta, şunları kaydetti:

"Videoda açılan ateşin gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldürdüğü yönünde bir iddia yoktu. Bilakis, Filistinli teröristler ayrım gözetmeksizin ateş açıyordu ve birbirlerine asker gibi görünen belki de çelik yelek ve kask takan birini vurduğunu söylediler."