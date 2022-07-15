Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldü
[AA (Arşiv)]
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'daki bir gece kulübünden 4 kişi araçlarıyla ayrıldıkları sırada saldırıya uğradı.
Araçlarından zorla indirilen 4 kişi, silahlı kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü.
Öldürülen kişilerden birinin eski cumhurbaşkanı Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Bonilla olduğu ifade edildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, kasklı ve üniformalı saldırganların silah zoruyla 4 kişiyi araçtan indirdiği görülüyor.
İhbar üzerine olay yerine giden polis, 4 kişinin öldüğünü teyit etti.
Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
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