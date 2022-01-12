Çin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılacak Hollandalı sporculara güvenlik uyarısı yapıldı.

Ocak sonunda Çin'e gidecek olan sporculardan telefon ve dizüstü bilgisayarlarını evde bırakmaları istendi.

De Volkskrant gazetesindeki habere göre, sporculara seyahatleri süresince kullanacakları boş telefon ve bilgisayar verilecek.

Gazete Hollandalı yetkililerin Çin'deki güvenlik şartlarını ve siber güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini de yazdı.

Çin'de pek çok internet uygulaması yasak

Haberde, Çin'in sansür ve çeşitli web sitelerine erişimi engellemek için kullandığı

"Altın Kalkan" projesine değinildi. "Büyük Güvenlik Duvarı" olarak da bilinen bu uygulamanın olimpiyat süresince devre dışı bırakılacağı hatırlatıldı.

Olimpiyat için Çin'e gidenlerin sosyal medya hesaplarına bu sayede erişebileceği ifade edildi. Ancak Hollandalı siber güvenlik uzmanlarına göre bu durum, hesapların izlenmesi riskini de beraberinde getiriyor.

Çin'den gelen diplomatların telefonlarının Hollanda'ya geri döndüklerinde güvenlik gerekçesiyle imha edildiği söyleniyor.