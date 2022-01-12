Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kilise çöktü: 10 ölü
[Fotoğraf: Delta State Universty]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde 3 katlı kilisenin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'nın Delta Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ononye Mordi, yaptığı açıklamada, eyaletin Okpanam bölgesinde 3 katlı bir kilisenin çöktüğünü söyledi.
Mordi, enkaz altındaki 10 kişinin cesedine ulaştıklarını, 8 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını anlatan Mordi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Olay sırasında kilisede 50'den fazla kişinin bulunduğu duyuruldu.
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