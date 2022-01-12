Sudan geçici Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) Sudan’daki misyon şefi Osman Hasan Belil, Konsey üyesi Selma Abdulcabbar ile başkent Hartum’da görüştü.

Belil, görüşmede IGAD’ın Sudan’daki mevcut siyasi krizin aşılmasına dair destek girişimi hakkında bilgi verdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Abdulcabbar da girişimden övgüyle söz etti ve IGAD’ın rolünü takdir etti.

Dün de Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu UNITAMS Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, BM’nin diyalog girişimi kapsamında Sudan’daki siyasi krizin çözülmesi için sivil ve askeri taraflarla ön istişarelerin başladığını duyurmuştu.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Sudan’ın da içerisinde olduğu 8 ülkeden oluşan ve merkezi Cibuti’de bulunan IGAD, bölge ülkelerinin kalkınması ve güvenliği için çalışmalar yürütmek amacıyla 1996'da kurulmuştu.