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Hollanda'dan Türkiye Cumhurbaşkanına hakarete soruşturma

Hollanda'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Hollandadan Türkiye Cumhurbaşkanına hakarete soruşturma

Hollanda'da yerel medyada çıkan haberlere göre, Hollanda savcılığı Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nin şikayeti üzerine 2016'da Başkan Erdoğan'a hakaret eden 64 yaşındaki bir kişi hakkında soruşturma başlattı.

Haberlerde, zanlının Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine birçok kez Erdoğan'a karşı hakaret içeren ifadeler ile Erdoğan'ı Hitler'e benzeten fotoğrafın bulunduğu elektronik posta gönderdiği belirtildi.

"Hakaret, memura hakaret ve dost ülkenin liderine hakaret" yasası çerçevesinde hakkında soruşturma başlatılan zanlının cuma günü ilk duruşmasının yapılacağı kaydedildi.

Hollanda'da dost ülkenin liderine hakarete 8 aya kadar hapis cezası uygulanabiliyor. 

Kaynak: AA

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