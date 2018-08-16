  • 16 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.946
    EURO 6.717
  • BIST 90262.95
    ALTIN 226.141
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Şu anda geçerli olan çelik vergisi, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kaldırılmaz; çünkü bunlar ulusal güvenliğimizle ilgili." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Beyaz Saraydan Türkiye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Brunson'ın serbest kalması durumunda nasıl bir gelişmenin olabileceği şeklindeki bir soruya Sanders, şu cevabı verdi:

"Şu anda geçerli olan çelik vergisi, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kaldırılmaz. Çünkü bunlar ulusal güvenliğimizle ilgili. Ancak Brunson ve (ABD'nin gündeme getirdiği) diğer kişilerle ilgili Türkiye'ye getirilen yaptırımları o noktada gözden geçiririz."

Bir diğer soru üzerine Sanders, ABD'nin Türkiye'ye getirdiği ilave çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin "ABD'nin ulusal güvenliğine" binaen getirildiğini, ancak Türkiye'nin ABD'ye karşı getirdiği son ilave gümrük vergilerinin ise "misilleme" olduğunu savundu.

"Türkiye'nin son misilleme kararını desteklemiyoruz." diyen Sanders, Türkiye'nin getirdiği son gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu ve yanlış istikamette atılmış bir adım olduğunu iddia etti.

Sanders ayrıca Türk ekonomisindeki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER