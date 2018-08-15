Kabe'nin hizmetkarları gece gündüz çalışıyor

Dünyanın dört bir yanından 3 milyona yakın Müslüman Mekke’ye geliyor. Yüz binlerce Mülsüman aynı anda Kabe'de tavaf ediyor, on binlercesi de sa’y yapıyor.

Böylesi bir ortamda Kabe’de temizlik ön plana çıkıyor. Bu yüzden gece gündüz demeden tavaf alanı da temizleniyor, Sa’yın yapıldığı Safa ile Merve tepelerinin arası da.

Bangladeşli, Hintli veya başka bir ırktan olabilen temizlik görevlilerinin kiminin elinde fırça, kiminin çek pas, kiminin de çöp poşeti var.

Her görev alanına bir renk

Görevlilerin görev alanlarına ve yaptıkları işe göre kıyafetlerinin rengi de değişiyor. Kimi yeşil, kimi mavi, kimi bej renk kıyafet giyse de hepsinin ortak özellikleri kalabalığa rağmen temizlikte kıvrak olmaları.

Zemzem bidonları hiç boşalmıyor

Kabe'nin hemen hemen her köşesinde bulunan zemzem bidonları, bej kıyafetli görevliler tarafından sürekli yenileriyle değiştiriliyor. Zemzem sorumluları hacı adaylarının için plastik bardak koymayı da ihmal etmiyorlar.

Kabenin hizmetkarları işlerini yapmalarının yanı sıra kutsal mekana hizmet etmenin huzurunu da yaşıyor.



Kaynak: TRT Haber