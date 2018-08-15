Kazakistan'dan Uluslararası Türk Akademisi'ne övgü

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Uluslararası Türk Akademisi'nin (TWESCO) kısa bir süre içinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üye devletler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kültür, tarih, bilim ve araştırma alanlarındaki iş birliğinin gelişmesine önemli katkısı olduğunu söyledi.

TWESCO'nun 8. yıldönümü

TWESCO'yu ziyaret eden Abdrahmanov, Akademi Başkanı Darhan Kıdırali ile görüştü, akademinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Abdrahmanov, TWESCO'nun bu yıl 8. yıldönümünü kutladığını belirtti.

"Akademi, kısa bir süre içinde Türk Konseyine üye devletler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kültürel, bilim ve araştırma alanlarındaki iş birliğinin gelişmesine önemli katkı sağladı."

"Akademi entelektüel örgüte dönüştü"

Akademinin entelektüel örgüte dönüştüğünü söyleyen Abdrahmanov, TWESCO tarafından oluşturulan Türk entegrasyonu konsepti projesinin eylül ayında Kırgızistan'da yapılacak 6. Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesinin önemli belgelerinden olacağını ifade etti.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Türk dünyasının miraslarına yönelik bilimsel araştırma çalışmaları yaptıklarını, Ortak Türk Tarihi ders kitabının çalışmalarını tamamladıklarını ve şu an Ortak Türk Edebiyatı ve Ortak Türk Coğrafyası kitap projeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA