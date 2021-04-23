Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 07:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hollanda'dan F-35 açıklaması: Beklenenden daha hızlı yıpranıyor
Hollanda'dan "F-35 savaş uçaklarının motoru beklenenden daha hızlı yıpranıyor" açıklaması geldi. Ülkedeki tüm F-35'lerin incelemeye alındığı duyuruldu.
Hollanda Savunma Bakanlığı, Hava kuvvetlerine ait üç F-35'in motorunun beklenenden hızlı yıprandığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında motorlardaki yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olabileceği belirtildi.
Tedbir amacıyla incelemeye alındı
"F-35'ler, F-16'lara göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesi yapıldı.
Motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35'lerin tedbir amacıyla incelemeye alındığı duyuruldu.
Etiketler: F-35
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