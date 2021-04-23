Hollanda Savunma Bakanlığı, Hava kuvvetlerine ait üç F-35'in motorunun beklenenden hızlı yıprandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında motorlardaki yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olabileceği belirtildi.

Tedbir amacıyla incelemeye alındı

"F-35'ler, F-16'lara göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesi yapıldı.

Motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35'lerin tedbir amacıyla incelemeye alındığı duyuruldu.