Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da sözde kültür festivali adı altında terör propagandası yapıldı
[Fotograf: Reuters]
Hollanda'da terör örgütü PKK/YPG yandaşları, sözde kültür festivali adı altında terör propagandası yaptı.
Hollanda'nın Limburg bölgesindeki Landgraaf kentinde sözde kültür festivali adı altında toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye aleyhine konuşmalar yaparak sloganlar attı.
Terör örgütü PKK/YPG'yi ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçaları taşıyan terör yandaşları, Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Terör örgütü PKK, Avrupa Birliğinin (AB) terör listesinde olmasına rağmen yandaşlarının Hollanda'da rahatça gösteri yapması, terör örgütünü ve Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçalarının yasak olmaması dikkati çekiyor.
Etiketler: Hollanda PKK/YPG Terör Örgütü
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