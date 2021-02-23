21.00-04.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez uzatıldı ve yeni tarih 15 Mart olarak belirlendi.

Başbakan Rutte, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan virüs sebebiyle vaka sayılarının yeniden yükselme eğilimi gösterdiğini ve muhtemel bir üçüncü dalganın başladığını söyledi.

Sağlık Bakanı de Jonge, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Avrupa'ya teslim edeceği COVID-19 aşılarında yaşanacak gecikmenin zor bir durum oluşturacağını söyledi.

AstraZeneca'nın karmaşık yapısının anlaşmaların uygulanmasını zorlaştırdığını belirten de Jonge: "3-4 günde bir şartlar değişiyor, çıldırtıcı bir durum" dedi.

Diğer tedbirlerde gevşemeye gidildi

Buna göre, kademeli olarak açılan ilkokul ve kreşler 1 Mart'tan itibaren tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacak.

Orta öğretim okulları ve liseler ise haftanın bir günü yüz yüze eğitim yapacak.

Orta öğretimde kurumları hangi gün yüz yüze eğitim yapılacağını kendisi belirleyecek ve bu süre en az 1,5 saat olacak.

Mağazalar kademeli olarak hizmet verecek

Sürücü kursları, berberler ve güzellik salonları gibi yakın temas gerektiren iş yerleri, müşteri sayısına ve hijyen kurallarına dikkat etmek kaydıyla 3 Mart tarihinden itibaren randevulu müşterilere hizmet vermeye başlayacak.

3 Mart itibarıyla mağaza ve dükkanlar, randevusu olan müşterilerini kat başına 2 kişiyi geçmeyecek şekilde 10 dakika boyunca içeri alabilecek.

Yine 3 Mart itibarıyla 27 yaşın altındakiler takım sporlarına başlayabilecek.

Evlere kabul edilebilecek misafir sayısı 1 kişiyle sınırlandırılmaya devam edecek.

Üniversiteler online eğitime devam edecek

Kafe, restoran, sinema, müze ve tiyatrolar kapalı kalmaya devam ederken üniversiteler de online eğitime devam edecek.

Hollanda'da 20 bin üyesi olan Kafe ve Restoranlar Derneği (KHN), kafe ve restoranların tekrar açılması ve daha fazla destek için hükümete karşı dava açmıştı.