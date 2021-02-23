Almanya'nın Bavyera eyaletinde "İslam din dersi"nin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulacağı açıklandı.

Bu derste İslam dinine ilişkin bilgilerin yanı sıra, Almanya ve Bavyera anayasalarının ruhuna uygun temel değerler Almanca olarak okutulacak.

350 okulda seçilebilecek

2021-2022 eğitim öğretim yılında Bavyera’daki yaklaşık 350 okulda İslam din dersinin seçilmesinin mümkün olacağı bilgisi paylaşıldı.

Eyalet hükümetinin kararı, Bavyera Eyalet Meclisinde de kabul edilmesinin ardından uygulamaya geçecek.

160 binden fazla Müslüman öğrencinin bulunduğu Bavyera eyaletinde 17 bin Müslüman öğrenci pilot proje kapsamında okutulan İslam din dersine katılıyor.