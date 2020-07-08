Haber Giriş: Kaynak: CNN
Hollanda'da konteyner içine gizlenmiş işkence odaları bulundu
Hollanda polisi, nakliye konteynerleri içine gizlenmiş, ses geçirmez malzeme ile kaplı, içinde işkence aletleri bulunan gizli odalar buldu. Düzenlenen baskında 6 kişi gözaltına alındı.
Hollanda polisi, 22 Haziran'da Hollanda-Belçika sınırındaki Wouwse Plantage'daki bölgeye baskın düzenledi.
EncroChat üzerinde yer alan şifreli mesajlarının kırılmasıyla yapılan baskında, ses ve ısı yalıtımıyla kaplanmış konteynerler içinde tavana asılı zincirler, yere bağlı kelepçeler, budama makası, testere, pense, dişçi koltuğu gibi malzemeler bulundu.
Operasyonda ayrıca 24 kilo uyuşturucu madde, iki BMW marka araç ve 24 silah ele geçirildiği açıklandı.
Konteynerlere uzaktan izleme için kameralar takıldığı görüldü.
Polise göre, işkence aletleri potansiyel mağdurlarda kullanılmadan önce ele geçirildi.
Etiketler: konteyner işkence odası HollandaSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 14:17
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