Binlerce Boşnakla aynı acıları paylaştı, Srebrenitsa Katliamı'nda Müslüman arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Yakın tarihte yaşanan en büyük katliamlardan biri olarak tarihin kara sayfalarına geçen Srebrenitsa Katliamı'nda 8 binden fazla Müslüman şehit edildi.

Katolik Hırvat olan Rudolf Hren ise 1995'in Temmuz ayında soykırım başladığında Sırplara karşı Boşnaklarla omuz omuza savaştı.

Bu uğurda can verdi.

Hren'in cansız bedeni Boşnak kurbanların da bulunduğu toplu mezardan yıllar sonra çıkarıldı.

Yaşarken olduğu gibi ölürken de Boşnakları terk etmeyen Hren, Srebrenitsa Şehitliği'ne defnedilen tek hristiyan.

Hren ile birlikte aynı toplu mezardan çıkarılan ve soykırım kurbanları kaydına giren bir diğer katolik hristiyan ise Anti Staniç idi.

Staniç'in cenazesi şehitliğe defnedildikten sonra ailesinin isteği üzerine Hristiyan mezarlığına taşındı.

