45 yaşındaki Sio Afagili'nin normal şartlarda 2015'in Aralık ayında tahliye edilmesi gerekiyordu.

Hata, Agafili'nin başka bir konuyla ilgili mahkemeye gitmesi sonucu fark edildi.

"Kimse bana cezamın ne zaman biteceğini söylemedi"

Agafili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kimse bana hapis cezamın ne zaman biteceğini söylemedi." diye konuştu.

"Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım" diyen Agafili, "Ne zaman çıkacağım hakkında pek bir şey hatırlamıyordum. Sadece cezamı çekmem gerektiğini biliyordum" dedi.