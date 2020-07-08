Haber Giriş: Kaynak: DHA
Cezasının bittiğini bilmeyen adam hapiste 5 yıl fazla kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Samoa'da, 2008'de cezaevine giren Sio Agafili, kendisine verilen iki cezanın eş zamanlı olarak infaz edilmesi gerektiğini fark etmeyince, cezası bitmesine rağmen 5 yıl daha hapishanede kaldı.
45 yaşındaki Sio Afagili'nin normal şartlarda 2015'in Aralık ayında tahliye edilmesi gerekiyordu.
Hata, Agafili'nin başka bir konuyla ilgili mahkemeye gitmesi sonucu fark edildi.
"Kimse bana cezamın ne zaman biteceğini söylemedi"
Agafili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kimse bana hapis cezamın ne zaman biteceğini söylemedi." diye konuştu.
"Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım" diyen Agafili, "Ne zaman çıkacağım hakkında pek bir şey hatırlamıyordum. Sadece cezamı çekmem gerektiğini biliyordum" dedi.
Etiketler: sio agafili samoaSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 13:59
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