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Zimbabve'de sağlık bakanı yolsuzluk iddiasıyla görevinden alındı
[Grafik: TRT Haber]
Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, koronavirüs salgını sürecinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı.
Devlet Başkanlığı ve Kabine Baş Sekreteri Misheck Sibanda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, bir devlet bakanına yakışmayan davranışlarda bulunması nedeniyle Moyo'yu kabinedeki bakanlık görevinden aldı." ifadesini kullandı.
Moyo, COVID-19 sürecinde 60 milyon dolarlık tıbbi malzeme tedarikiyle ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçen ay tutuklanmıştı.
Etiketler: Zimbabve Güney Afrika obadiah moyoSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 13:01
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