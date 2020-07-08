Devlet Başkanlığı ve Kabine Baş Sekreteri Misheck Sibanda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, bir devlet bakanına yakışmayan davranışlarda bulunması nedeniyle Moyo'yu kabinedeki bakanlık görevinden aldı." ifadesini kullandı.

Moyo, COVID-19 sürecinde 60 milyon dolarlık tıbbi malzeme tedarikiyle ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçen ay tutuklanmıştı.