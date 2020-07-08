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İsrail polisi, Mescid-i Aksa görevlisini gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Mühendis Bessam el-Hallak'ı gözaltına aldığı belirtildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinde görevli bir yetkiliden alınan bilgiye göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Hallak'ı, Harem-i Şerif'in içinde gözaltına aldı.
İsmini vermek istemeyen yetkili, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi'nde yaptığı restorasyon çalışması sebebiyle Hallak'ın gözaltına alındığının kendilerine iletildiğini söyledi.
İsrail polisinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: İsrail Polisi israil işgali Mescid-i AksaSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:48
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