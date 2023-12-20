Açık 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.12.2023 21:29

Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.

Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı

Rotterdam'daki Binnenrotte Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı ve yaşı okundu.

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun öldürülmesine dikkati çekmek için meydana her 10 dakikada bir çift ayakkabı konuldu.

Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı

Organizasyonu düzenleyen vakfın yöneticisi Esther van der Most, meydanda 8 bin çift ayakkabı bulunduğunu söyledi:

"Son 75 günde Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu ayakkabıları, kaç çocuktan bahsedildiğine dikkati çekmek için topladık. Böylece insanlar onlar hakkında bir şeyler hissedebilsin, Filistinliler de insan olarak görülebilsin"

"Yas tutmak ve öldürülen çocukları anmak için, ama her şeyden önce artık dur demek için buradayız" diyen van der Most, "Filistinli çocukları öldürmeyi bırakın. İşgali durdurun, her şeyi durdurun" dedi.

ETİKETLER
Hollanda Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki Filistinli çocuk: Aç yatıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine tebrik
21:38
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı
22:18
BMGK'daki Gazze oylaması 3. kez ertelendi
21:46
Gazze'deki Filistinli çocuk: Aç yatıyoruz
21:33
Irak'ın kuzeyinde 14 hedef imha edildi
20:52
Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Gümüşhane-Bayburt sınırındaki yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Gümüşhane-Bayburt sınırındaki yüksek kesimlerde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Gazze'deki Filistinli çocuk: Aç yatıyoruz
Gazze'deki Filistinli çocuk: Aç yatıyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ