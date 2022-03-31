Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hollanda'da iki Türk kardeşe saldıran şüpheli tutuklandı
Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan iki kardeşi öldürdü. Hayatını kaybedenlerin Türk olduğu belirlendi. Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan 32 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Hollanda'nın kuzeyinde bulunan Zwolle şehrinde iki Türk kardeş restoranda yemek yiyorlardı, içeri giren bir saldırgan onları hedef alarak ateş açtı.
Kurşun sesleriyle birlikte restoranda bulunanlar panikle kaçtı. Saldırının hedefindeki iki kardeş Hüseyin ve Ali Torunlar yaşamını yitirdi.
Kardeşlerin Türkçe bir haber sitesinin sahibi oldukları öğrenildi.
Saldırıyı üstlenerek teslim oldu
Görgü tanıkları ifadelerinde saldırganın içeri girer girmez iki kardeşe ateş açtığını söyledi.
Olaydan kısa süre sonra 32 yaşındaki bir kişi polis merkezine gidip teslim oldu. Zanlı tutuklandı.
Hollanda polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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