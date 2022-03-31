Hollanda'nın kuzeyinde bulunan Zwolle şehrinde iki Türk kardeş restoranda yemek yiyorlardı, içeri giren bir saldırgan onları hedef alarak ateş açtı.

Kurşun sesleriyle birlikte restoranda bulunanlar panikle kaçtı. Saldırının hedefindeki iki kardeş Hüseyin ve Ali Torunlar yaşamını yitirdi.

Kardeşlerin Türkçe bir haber sitesinin sahibi oldukları öğrenildi.

Saldırıyı üstlenerek teslim oldu



Görgü tanıkları ifadelerinde saldırganın içeri girer girmez iki kardeşe ateş açtığını söyledi.

Olaydan kısa süre sonra 32 yaşındaki bir kişi polis merkezine gidip teslim oldu. Zanlı tutuklandı.

Hollanda polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.