Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) lideri Marianne Thieme, sosyal medya hesabından, "Uyuşturulmadan kesimi durdur" ifadesini kullandığı paylaşımı ile yasa tasarısı önergesininin Temsilciler Meclisine sunulduğunu açıkladı.

Önergede, ülkede hayvanların kesilmeden önce uyuşturulması teklif ediliyor ve mezbahaların yeni yasaya hazırlanabilmesi için 5 yıl geçiş süresi tanınıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk, sunulan yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde oylamaya sunulmasının aylar sürebileceğini belirterek, bu süreçte siyasi partilerle, Müslüman ve Yahudi kuruluşları ve farklı sivil toplum örgütleri ile yasanın engellenmesi için lobi çalışması yapacaklarını söyledi.

"Din hürriyeti engellenmiş oluyor"

Selçuk Öztürk, "PvdD hayvanların acı çekmemesi için mücadele verdiğini söylüyor fakat bu yasa tasarısı ile Müslümanların ve Yahudilerin din hürriyetini engellemiş oluyor. İyi bir lobi çalışması yapılırsa benzer bir yasa tasarısının 2012'de Hollanda Senatosunda engellendiği gibi şimdi de başarabiliriz" dedi.

Hollanda Danıştayından yasa tasarısı önergesi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, hayvan haklarının korunmasının öneminin kabul edildiği fakat bununla birlikte PvdD'nin sunduğu önergenin din özgürlüğünü aşırı derecede kısıtladığı vurgulandı.

Danıştay, bu nedenle PvdD'nin teklifini tekrar gözden geçirmesini tavsiye etti.

Daha önce de gündeme gelmişti

28 Haziran 2011'de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde "helal kesim yasağı" yasa tasarısı, büyük oy farkıyla kabul edilerek parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderilmiş ve 2012 yılında burada 21'e karşı 51 oyla reddedilmişti.

Senatörler, Hollanda Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.

Kaynak: AA