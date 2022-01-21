Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da en yüksek günlük vaka: 57 bin 549
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Hollanda'da son 24 saatte 57 bin 549 kişiye COVID-19 tanısı kondu. Ülkede 15 Ocak'ta kademeli açılma kararına rağmen vaka sayısının artışı engellenemiyor.
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Son 24 saatte 57 bin 549 vaka tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.
Vaka artışı engellenemiyor
Ülkede 15 Ocak'ta kademeli açılma kararına rağmen vaka sayısının artışı engellenemiyor.
Ülkede 30'dan fazla belediye başkanı De Volkskrant gazetesinde yayınlanan ortak mektupta, hükümetten COVID-19 politikalarını ciddi şekilde gözden geçirmesini istedi.
Pandeminin başlangıcından bu yana 2 yıldan fazla süre geçtiği belirtilen mektupta, hükümetten artık uzun dönemli politikalar beklendiği kaydedildi.
Etiketler: Hollanda Koronavirüs
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