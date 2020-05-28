Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 16 artarak 11 bin 713'ye ulaştı.

Vaka sayısının 182 artışla 45 bin 950'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 artarak 5 bin 903'e yükseldi.

Başbakan Mark Rutte yaptığı açıklamada, ikinci aşama başarılı geçtiği takdirde tüm spor tesislerinin daha önce belirlenen 1 Eylül yerine 1 Temmuz'dan itibaren açılabileceğini bildirdi.