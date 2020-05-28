Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da can kaybı 5 bin 903'e ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 5 bin 903'e çıktı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili verileri güncelledi.
Buna göre, hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 16 artarak 11 bin 713'ye ulaştı.
Vaka sayısının 182 artışla 45 bin 950'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 artarak 5 bin 903'e yükseldi.
Başbakan Mark Rutte yaptığı açıklamada, ikinci aşama başarılı geçtiği takdirde tüm spor tesislerinin daha önce belirlenen 1 Eylül yerine 1 Temmuz'dan itibaren açılabileceğini bildirdi.
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