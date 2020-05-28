ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, nisanda bir önceki aya göre yüzde 17,2 azalarak 170 milyar dolara geriledi. Bu değerle veri, Ağustos 2014'ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

COVID-19 salgınının ekonomik etkisiyle mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 19 azalması yönündeydi.

Siparişlerin nisan ayındaki düşüşünde, motorlu taşıtlar ve parçaları ile ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerdeki azalma belirleyici oldu. Bu dönemde motorlu taşıtlar ve parçalarına yönelik siparişler yüzde 52,8, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler ise yüzde 47,2 azaldı.

Mart ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki azalış oranı ise yüzde 16,6'ya, siparişlerin toplam tutarı da 205,3 milyar dolara revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.