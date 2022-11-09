Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da bir gemide 2 ton 814 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 2 ton 814 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde yetkililer tarafından imha edildi.
Rotterdam Savcılığı, Ekvator'dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında 2 ton 814 kilogram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.
Kokainin Kuzey Hollanda'da bir şirkete gönderilmek üzere yola çıkarılan donmuş kalamar yüklerinin arasına saklandığı öğrenildi.
Kokainin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Hollanda Uyuşturucu
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