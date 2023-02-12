İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Güney Hollanda Gençlik Teşkilatınca organize edilen “cemaatle sabah namazı” etkinliğine ülkenin farklı kentlerinden yaklaşık 1000 genç katıldı.

IGMG Güney Hollanda’ya bağlı Schiedam Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde yapılan programda, depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, yaralılar için dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Namaz öncesi ve sonrası gençlere zemzem suyu, hurma, simit ve su dağıtıldı.

IGMG Güney Hollanda Gençlik Başkanı Ömer Kıraç, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin her hafta oturdukları kentlerdeki camilerde pazar günü sabah namazında buluştuğunu ifade ederek yılda bir kere soğuk hava şartlarına rağmen ülkenin farklı kentlerinden yüzlerce genç ile sabah namazında bir araya geldiklerini söyledi.

Kıraç, “Yaklaşık bir hafta önce hepimiz uyandığımızda elim deprem vakasını gördük ve şahit olduk. Rabb'im başta Türkiye’mize ve Suriye’de depremlerde vefat eden kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin. Oradaki yaralı ve hasta kardeşlerimize de Rabb'im şifalar versin. Rabb'im o kardeşlerimizin yakınlarına da sabrıcemil ihsan eylesin. Rabb'im bir daha hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın.” dedi.

Ülkedeki IGMG’ye bağlı tüm camilerde de aileler sabah namazında bir araya gelerek namazdan sonra depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.