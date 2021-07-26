Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 02:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da 132 milyon euroluk kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda, Kosta Rika'dan gelen bir gemide, 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi.
Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Kosta Rika'dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, patates çuvallarının içerisine yerleştirilmiş 1 ton 760 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi.
Piyasa değeri 132 milyon avro olan kokainin, Lahey'deki bir firmaya gönderildiği kaydedildi.
Rotterdam limanında, geçen hafta Ekvador'dan gelen bir gemide de 3 ton kokain ele geçirilmişti.
Etiketler: Uyuşturucu Hollanda
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