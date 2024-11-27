Hollanda Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladı

Hollanda hükümeti, cins kedilerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor.

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Scottis ve Sifenks (Sphynx) cinsi kedileri sahiplenmek yasaklandı.

Scottish Fold kedileri, karakteristik kırık kulakları nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Sfenks kedileri ise tüysüz yapıları yüzünden cilt problemleri ve hassasiyet sorunları yaşıyor.

Bu durumun, kedilerin hayat kalitesini düşürdüğüne dikkat çeken yetkililer, düzenlemenin hayvan refahını korumayı amaçladığını belirtti.

Yasak, yalnızca yeni sahiplenmeleri kapsayacak.

Halihazırda Scottish veya Sfenks kedisi olan sahipler, bu hayvanları tutmaya devam edebilecek.

Ancak kedilerin yasanın yürürlüğe girmesinden önce sahiplendiğini kanıtlamak için mikroçip taktırmaları zorunlu olacak.

Ayrıca bu kedilerin, kedi yarışmalarına ve gösterilerine katılmaları da yasaklanacak.