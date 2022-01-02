Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 20:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hollanda polisinden protestoculara köpekli müdahale
Hollanda'da koronavirüs önlemleri protestosuna polis şiddeti damga vurdu. Hollanda polisi köpeklerden biri tarafından ısırılan protestocuya copla vurdu. O anlar kameraya yansıdı.
Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları karşıtı gösteriye polis sert müdahale etti.
Başkent Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda protestocularla polis karşı karşıya geldi.
Polis köpeği göstericiyi ısırdı
Tansiyonun yükseldiği anlarda bir polis köpeği göstericilerden birinin kolunu ısırdı. Gösterici, tüm çabalarına rağmen köpekten kurtulamazken, polis köpeğin ısırdığı göstericiye copla vurmaya devam etti.
Yerlerde sürüklenen göstericiye uygulanan şiddeti kameralar saniye saniye kaydetti.
Etiketler: Hollanda Koronavirüs
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