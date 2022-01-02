Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları karşıtı gösteriye polis sert müdahale etti.

Başkent Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda protestocularla polis karşı karşıya geldi.

Polis köpeği göstericiyi ısırdı

Tansiyonun yükseldiği anlarda bir polis köpeği göstericilerden birinin kolunu ısırdı. Gösterici, tüm çabalarına rağmen köpekten kurtulamazken, polis köpeğin ısırdığı göstericiye copla vurmaya devam etti.

Yerlerde sürüklenen göstericiye uygulanan şiddeti kameralar saniye saniye kaydetti.