Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tilki yuvasına düşen köpekleri itfaiye kurtardı
İtalya'da iki köpek, kovaladıkları tilkinin yuvasına düştü. Yeraltında mahsur kalan köpekler, itfaiyenin saatlerce süren çalışmasıyla kurtarıldı.
İtalya'nın Lomazzo kentinde iki köpek, kovaladıkları tilkinin yuvasına düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bögeye gelen itfaiye ekipleri, köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı.
Elleriyle toprağı kazan ekipler, saatler süren çabanın ardından köpekleri kurtardı.
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