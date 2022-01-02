Ülkede perşembe gününden beri etkili olan hava dalgasıyla birlikte dolu yağışı ve şiddetli fırtına yaşandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, cuma günü kötü hava şartları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dün ülkenin 5 bölgesinde, hava koşulları nedeniyle okullar kapatılmış ve eğitime ara verilmişti.

Meteoroloji uzmanlarına göre, Mısır’da hava 4 Ocak’tan itibaren düzelmeye başlayacak.