Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 16:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mısır'da dolu ve fırtına: 3 ölü
Mısır’da dolu yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede perşembe gününden beri etkili olan hava dalgasıyla birlikte dolu yağışı ve şiddetli fırtına yaşandı.
Mısır Sağlık Bakanlığı, cuma günü kötü hava şartları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dün ülkenin 5 bölgesinde, hava koşulları nedeniyle okullar kapatılmış ve eğitime ara verilmişti.
Meteoroloji uzmanlarına göre, Mısır’da hava 4 Ocak’tan itibaren düzelmeye başlayacak.
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