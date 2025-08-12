Açık 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2025 20:25

Hollanda genelinde sıcak hava uyarısı yapıldı

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), bugünden itibaren ülke genelinde sıcaklıkların rekor düzeyde artmasının beklendiğini ve "Sıcak Hava Planı"nın uygulanacağını bildirdi.

Hollanda genelinde sıcak hava uyarısı yapıldı

RIVM'den yapılan açıklamada, özellikle kronik hastalığı bulunanların ve yaşlıların dikkatli olması gerektiği vurgulanarak, aşırı sıcak havaya karşı önlemler alınması çağrısında bulunuldu.

Plan kapsamında vatandaşlara evde kalmaları, bol su içmeleri ve mümkün olduğunca gölgelik alanlarda bulunmaları tavsiye edildi.

Sıcak Hava Planı kapsamında hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının hazırlık durumuna geçeceği, acil durum servislerinin takviye edileceği belirtilen açıklamada, özellikle 75 yaş üstü vatandaşlar ve kalp hastalığı, solunum yolu hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların ekstra önlem alması gerektiği vurgulandı.

Sıcak hava planının devreye girmesiyle vatandaşlar serinlemek için parklara, açık alanlara ve havuzlara yöneldi.

ETİKETLER
Hollanda Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Zelenski: Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:56
Balıkesir Sındırgı'da depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandı
21:46
Baş başa yapılacak Trump-Putin zirvesi Alaska'nın Anchorage kentinde olacak
21:16
Adıyaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı
20:33
Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı
19:40
Zelenski: Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız
19:19
İspanya'nın Balear Adaları'na son 48 saatte 337 düzensiz göçmen geldi
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ