26 Şubat 1992'de yaşanan Hocalı Soykırımı, insanlığın gördüğü en büyük katliamlardan biri. Bir gecede 83'ü çocuk, 613 Azerbaycan Türkü katledildi. 487'si yaralandı. 1257 kişi Ermeniler tarafından esir alındı. Ve 150 kişiden bir daha haber alınamadı.

Hocalı Soykırımı’nın yaşandığı dönemde çocuklar neler yaşadı, neler düşündü, nelere tanık oldu? Bu sorular, Azerbaycan'da başlatılan sosyal medya projesi ile yanıt buluyor, soykırıma giden süreç gün be gün, katliamda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Sevinç'in gözünden anlatılıyor.

‘Sevincin Hikayesi‘

26 Şubat 2022 Hocalı Katliamı’nın 30. yıl dönümü olacak ve hayatını kaybedenler anılacak. Azerbaycan’da katliama dikkat çekmek için önemli bir sosyal proje başlatıldı. ‘Sevincin Hikayesi‘ başlığıyla bir sosyal medya kanalından paylaşılan görüntülerde adım adım Hocalıya giden süreçte Hocalıdan bir Azerbaycanlı çocuk canlandırıldı.

Projenin başkahramanı Sevinç karakterini canlandıran 9 yaşındaki Nezaket Haydarova TRT Haber'e konuştu.

“Bu proje bir çocuğun gözünden Hocalı ‘ya bakıyor öyle bir proje. Her gün vloglar çekiyoruz ve böylelikle Hocalı faciası meydana geliyor. Bu facia bundan 30 yıl önce meydana geldi. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin.”

Instagram hesabının takipçisi kısa sürede arttı

Vlogların paylaşıldığı Instagram hesabı kısa sürede 320 binden fazla takipçiye ulaştı.

Yönetmen Vusal Ahmetzade, “Artık Avrupa’nın ABD’nin bazı eyaletlerinden yazıyorlar, çok memnunuz ki Hocalı Soykırımı’nı duyurabildik, tanıtabildik” dedi.

2 Şubat'ta başlayan vlog projesi, Soykırımın yaşandığı 26 Şubat gününe dek devam edecek.